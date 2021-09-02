Відома телеведуча Маша Єфросиніна заінтригувала шанувальників новим шоу з Олею Поляковою

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна у своєму Instagram опублікувала інтригуюче відео, в якому показала найспекотніші фрагменти нового шоу з Олею Поляковою. Схоже, в новій програмі телезірка і співачка обговорюватимуть теми відносин між чоловіками і жінками у всіх сферах, навіть пікантних.

Вже відомо, що нове шоу буде називатися "Взрослые девочки", і це відсилання до назви нового хіта Полякової. На відео, яке показала Марія, вони з Олею сидять за столом на кухні і обговорюють дівчачі теми – про чоловіків, шлюб, інтим, відносини і все в такому ключі.

У підписі до відео Єфросиніна написала: "Скоро, зовсім скоро! Ви навіть не розумієте, наскільки СКОРО. Новий проект #ВЗРОСЛИЕДЕВОЧКИ на моєму ютьюб каналі! Щоб не пропустити, треба підписатися на канал і поставити дзвіночок". Користувачі тут же почали обговорювати ролик в коментарях:" Заінтригували", "Вже цікаво", "Клас, чекаємо", "Вау, інтрига", "Клас. Передчуваю, які ви Класні", "Дуже чекаю".

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