Анна Саліванчук, актриса і дружина продюсера" Квартал 95 " Олександра Божкова, заговорила про депресію на початку осені

Анна звикла активно вести свою сторінку в Instagram, де вона розповідає про своє життя, показує милі моменти з дітьми і часто пише мотиваційні пости з цитатами. Цього ж разу Саліванчук заговорила про депресію.

Причому пост артистка супроводила вельми яскравим і позитивним сімейним роликом, на якому всі посміхаються і веселяться на природі.

"Осіння хандра. Чи знаєте ви що це таке? Або може вже відчули на собі? Я думаю кожна людина, а тим більше жінки, стикаються з таким явищем восени. Можливо і не раз у житті " - почала міркувати Анна.

Вона помітила, що нудьга настає через відсутність вітамінів, сонячних променів в достатній кількості, а також настання активних робочих буднів-починається школа, інститут, робота. І в принципі, коли мало вітаміну Д, то стає сумно.

«Я вчора на собі відчула, що таке осіння хандра. Чомусь раптом (хоча я знаю чому) з самого ранку мені так стало себе шкода. Я як почала плакати, ридаю…

Чоловік дивиться на мене і не розуміє що діється. А мені так стало прикро за не затверджену роль, яку дуже сильно хотіла (до слова відразу прийшла інша🥰). Але мені все одно стало прикро. Ми ж такі, люди, коли від нас щось йде, все одно шкода, краще я б сама відмовилася!» - розповіла Ганна.

Потім вона додала, що її меланхолія пройшла, як тільки вона почала монтувати відео для Микити, переглядати всі фотографії за рік.

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