Гумористична актриса Катя Нікітіна показала найяскравіші моменти свого літа

Як повідомляє Politeka.net, відома гумористична актриса, зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна запам'яталася українцям своїми гімнастичними трюками на "Лізі сміху". Красуня зібрала багатотисячну аудиторію у своєму Instagram, яку тепер часто радує яскравими публікаціями з життя. Так, цього разу зірка поділилася найдивовижнішими моментами свого літа, виклавши фото і відео.

На фотографії Катя відображена на відпочинку, ніжачись під сонцем, лежачи на шезлонгу. Перед камерою красуня з'явилася в спокусливому білому бікіні, яке красиво підкреслило ідеальний загар на її тілі. Волосся дівчини розпущене і недбало укладене, а на її обличчі модні сонцезахисні окуляри.

Також Нікітіна показала яскраві відео, в яких зібрала нарізку найдивовижніших кадрів і своїх вражень за минуле літо. Там і є фрагменти зі зйомок, її подорож до Грузії, прогулянки на яхті, дискотеки і багато всього іншого. Схоже, літо дівчина провела весело і радісно. У підписі до публікації Катя написала рядок з пісні: "Я так хочу, щоб літо не закінчувалося".

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