Актриса, колишня героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, розповіла про шоу "Україна має талант"
Популярна артистка стала одним з членів журі шоу "Україна має талант", повідомляє Politeka.net. Мішина часто ділиться своїми думками з приводу проекту.
Так, в одному з коментарів за лаштунками шоу зірка, можна сказати, відкрила своє серце всій країні.
Так, за словами красуні, кожен учасник "Україна має талант" повинен йти до своєї мрії, а сама вона рада брати участь у зйомках легендарного проекту.
"Відчуваю наснагу, коли думаю, що стану частиною добрих і надихаючих історій", - поділилася Ксенія своїми враженнями від проекту.
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Актриса повідомила, що з трепетом ставиться до талантів інших.
"Вважаю, що в Україні дійсно багато обдарованих людей, і зі свого боку зроблю все, щоб вся країна їх впізнала і подарувала їм нові можливості!",- підкреслила Мішина.
Також зірка додала, що новий склад журі, ведучий і вражаючі таланти зроблять проект феєричним.
За годину публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.
"Моя улюблена актриса. Ксенія дуже талановита і добре що вона буде в журі", - написала одна з користувачок мережі.
Відзначимо, шоу "Україна має талант" має вийти вже цієї осені.
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