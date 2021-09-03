Екс-учасниця групи "Время и стекло" і знаменита співачка Надя Дорофєєва показала, як веселиться перед концертом
Надя Дорофєєва провела літо вельми насичено, адже більшу частину часу вона пробула в концертному турі і навіть зараз зірка продовжує гастролі по містах разом зі своєю командою. Оскільки співачка також активно веде мережу, вона намагається показувати фото з виступів, а також інтригувати кадрами з гримерки.
Співачка звикла з'являтися перед камерою без макіяжу і в домашньому вигляді, але при цьому не забуває під час підготовки до концерту кожен раз демонструвати варіанти своїх сценічних образів.
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Одним з улюблених образів Наді як і раніше залишається образ зі світлою сорочкою шкіряним корсетом і ледь помітними короткими шортами. При цьому сорочка і корсет вдало підкреслюють форми знаменитості. Перед камерою Надя в черговий раз продемонструвала, як жартівливо кокетує перед камерою в улюбленому образі.
Також артистка поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку Надя сидить біля моря в яскраво-червоному відрядному купальнику і хвалиться фігурою. Її образ доповнюють спортивні білі кросівки з кольоровими вставками.
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