Актриса Наталка Денисенко вразила кадрами з нової фотосесії в розкішному образі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Наталка Денисенко, яка нещодавно вразила кадрами у весільній сукні біля моря, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня знову здивувала фоловерів дивовижною фотосесій, в якій з'явилася в розкішному образі.

На нових фотографіях Наталя позує в цікавій локації зі сходинками. Перед камерою зірка з'явилася в розкішній зеленій сукні оксамитової фактури і незвичайного фасону. Цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру і витончене декольте красуні. Її волосся акуратно укладені, а на обличчі елегантний макіяжу, доповнюють образ оригінальні зелені сережки.

У підписі до фото Денисенко написала: "Цей пост присвячений моєму сьогоднішньому оксамитовому зеленому платтю. Так, у жінок так буває. Правда, дівчатка?". Шанувальники тут же почали коментувати знімки зірки: "Шик і краса, шикарна красуня", "Шикарна", "Ви шикарні", "Як вам йде цей колір", "Яка ви красива дівчина", "Просто прекрасна леді", "Дуже красива сукня, А ви, Наталя, в ньому божественні!".

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