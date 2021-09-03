Актриса Наталка Денисенко вразила кадрами з нової фотосесії в розкішному образі
Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Наталка Денисенко, яка нещодавно вразила кадрами у весільній сукні біля моря, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня знову здивувала фоловерів дивовижною фотосесій, в якій з'явилася в розкішному образі.
На нових фотографіях Наталя позує в цікавій локації зі сходинками. Перед камерою зірка з'явилася в розкішній зеленій сукні оксамитової фактури і незвичайного фасону. Цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру і витончене декольте красуні. Її волосся акуратно укладені, а на обличчі елегантний макіяжу, доповнюють образ оригінальні зелені сережки.
Галкін в одних плавках показав, як розважається без Пугачової і дітей, з'явилося відео: "Тримайся там!"
Раптово обірвалося життя знаменитого актора-красеня, йому було всього 40 років: деталі трагедії
Мішина прийшла на лінійку до сина в мікро-топі і показала животик, Еллерт не змовчав: "Ганьба"
Зірка Топ-модель по-українськи з незвичайною зовнішністю розлютила на Мастер Шеф: "Вештаються одні й ті ж"
Переможець "Голосу країни" і його вагітна дівчина не можуть жити в подарованій квартирі: з'ясувалася причина
У підписі до фото Денисенко написала: "Цей пост присвячений моєму сьогоднішньому оксамитовому зеленому платтю. Так, у жінок так буває. Правда, дівчатка?". Шанувальники тут же почали коментувати знімки зірки: "Шик і краса, шикарна красуня", "Шикарна", "Ви шикарні", "Як вам йде цей колір", "Яка ви красива дівчина", "Просто прекрасна леді", "Дуже красива сукня, А ви, Наталя, в ньому божественні!".
Нагадаємо, Зірка "Кріпосної" Денисенко вийшла на прогулянку в елегантній спідниці з розрізом: "Просто вогонь".
Як повідомляла Politeka, Зірка "Кріпосної" Денисенко вбралася у весільну сукню і "втекла" до моря: "Особливі емоції".
Також Politeka писала, що Зірка "Кріпосної" Денисенко в корсеті і капелюсі здивувала новою фотосесією на піску: "Богиня".