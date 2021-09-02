Телеведуча Лілія Ребрик показала 9-річну доньку Діану
Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик стала популярною вітчизняною не тільки телеведучою, а й актрисою театру і кіно. Красуня в 2011 році брала участь в шоу" Танці з зірками", де їй дістався партнер Андрій Дикий. Телеведуча в підсумку вийшла заміж за танцюриста і зараз у пари двоє дітей - 9-річна Діана і 3-річна Поліна. Не забуває Лілія і про Instagram, де активно веде блог і ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Лілія вирішила показати старшу дочку Діану, яка 30 Серпня відсвяткувала 9-річчя. Малятко було в шкільній формі, позуючи для фото біля стіни. Красуня посміхнулася для знімка.
"Черговий етап дорослішання", - написала Лілія під фотографією.
Пугачова на рибалці засвітила мішки під очима і юного супутника: "Галкіну заміна зростає"
Життя відомої актриси обірвалося незабаром після відходу чоловіка: трагічні подробиці
Обірвалося життя знаменитого російського актора, родом з України: "Часто згадував Батьківщину"
Андре Тан показав українкам, що буде в моді цієї осені: "На піку популярності"
Українців приголомшили прогнозом погоди на осінь 2021: «Випаде сніг і...»
Фанати не змогли оцінити знімок і написати коментарі під ним, адже Лілія опублікувала його в сторіс Instagram, де немає подібних функцій.
Нагадаємо, Лілія Ребрик у вишиванці з прозорою вставкою похвалилася хорошими новинами
А ще Politeka писала, що Ребрик у шовковій сукні покрасувалася з Дзідзьо, Білик та іншими зірками
Також Politeka повідомляла, що Лілія Ребрик розімліла поруч з красунчиком-чоловіком на тлі палаючого неба