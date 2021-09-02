Телеведуча Лілія Ребрик показала 9-річну доньку Діану

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик стала популярною вітчизняною не тільки телеведучою, а й актрисою театру і кіно. Красуня в 2011 році брала участь в шоу" Танці з зірками", де їй дістався партнер Андрій Дикий. Телеведуча в підсумку вийшла заміж за танцюриста і зараз у пари двоє дітей - 9-річна Діана і 3-річна Поліна. Не забуває Лілія і про Instagram, де активно веде блог і ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Лілія вирішила показати старшу дочку Діану, яка 30 Серпня відсвяткувала 9-річчя. Малятко було в шкільній формі, позуючи для фото біля стіни. Красуня посміхнулася для знімка.

"Черговий етап дорослішання", - написала Лілія під фотографією.

Фанати не змогли оцінити знімок і написати коментарі під ним, адже Лілія опублікувала його в сторіс Instagram, де немає подібних функцій.

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