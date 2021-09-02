Відома співачка Тіна Кароль влаштувала фурор під час виступу на Олімпійському

Тіна Кароль нещодавно виступила на Олімпійському, де постаралася показати всю свою майстерність і танцювальне в тому числі. Артистка постаралася продемонструвати силу свого голосу з кращого боку і для колориту вибрала свої кращі композиції.

При цьому ніжний наряд знаменитості з безліччю прикрас і блискіток, які повністю приховують її фігуру, тільки надали їй більше сяйва. Через освітлення, що падає прямо на срібну сукню, зірку буквально засліпило.

А кадри, коли артистка лягла на імпровізоване ліжко посеред сцени і зовсім здивували мережу, адже виконавиця не відривалася від співу.

"Гордість наша! Любимо сильно ❤️; неймовірно красива❤️; Топ топ❤️🔥; гордість😍❤️; Наша гордість😍; 5 дубль виявився вдалим😅; як завжди, на рівні і просто відмінно, клас😍 👏; виступ шикарний і нарешті можна побачити як це повинно було виглядати - відповідають в мережі.

Також з нагоди Дня знань Кароль опублікувала у себе сторіз, в якій показала досягнення свого сина. На фото Веніамін позує в суворій шкільній формі з великим срібним кубком перед собою. Посмішка на обличчі хлопчика явно говорить про те, що він задоволений собою.

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