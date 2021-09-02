Французька модель Тіна Кунаки, Молода дружина Венсана Касселя, показала ефектний образ

Як пише Politeka.net, Тіна Кунакі є популярною західною моделлю. Дівчина в 2018 році вийшла заміж за популярного актора Венсана Касселя, колишнього чоловіка Моніки Беллуччі. 24-річна модель вже встигла народити Венсану дочку, яку назвали Амазоні. Модель також активно веде Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото красуня здалася в блискучому міні-костюмі, взявши сумочку. Дівчина присіла, показуючи свої форми у всіх красі.

"Диско-куля", - було підписано фото і дані два варіанти відповідь.

"Для дому "і" для клубу " пропонувалося вибрати фанатам в сторіс Instagram, натиснувши на варіант відповіді.

Шанувальники Тіни Кунакі не змогли оцінити образ красуні або написати коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних інструментів для взаємодії.

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