Відома співачка Тіна Кароль вразила формами на спокусливому фото
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Тіна Кароль полюбилася українцям не тільки за дивовижний вокал і чуттєві, але і за прекрасне почуття стилю і спокусливі фотосесії. Зірка зібрала величезний фан-клуб, який ретельно стежить за її життя і творчістю, і нещодавно на фан-сторінці в Instagram опублікували спокусливе фото артистки.
На знімку Тіна відображена лежачи в пікантній позі, вона знята ніби зверху і уважно дивиться в об'єктив. Перед камерою співачка з'явилася у вузькому чорному боді і темних прозорих колготках. Цей наряд красиво підкреслив всі витончені вигини і пишне декольте. Волосся красуні розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж.
У підписі до фото шанувальникам нагадали про голосування за фан-клуб зірки, а в коментарях почалося обговорення цього питання.
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