Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, показав себе і розповів про нову роботу
Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є українським телеведучим і співаком. У 2015 році красунчик одружився на Наді Дорофєєвої, а в 2019 випустив першу пісню після тривалої творчої перерви. Нещодавно Дантес випустив перший сольний альбом. Не забуває співак і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Дантес з'явився в піджаку.
"Хлопців, нове місце роботи. З ось цими. Він у одного алергія, другий кашляє... Нормальний. Здорова", - сказав Володимир.
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Як можна зрозуміти, співак став ведучим у шоу" Розсміши коміка " з Юрієм Ткачем і Євгеном Кошовим.
На другому сторіс Кошовий і Ткач вже були разом з Дантесом. Парочка корчила гримаси, позуючи для фото.
"Як вам новий ведучий?",- написано було під фото.
"Мені подобається", - відповів Дантес.
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