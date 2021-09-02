Артистка показала, що відбувається за лаштунками

Відома українська телеведуча й актриса Лілія Ребрик показала, що відбувається за кадром популярного серіалу

Лілія Ребрик не тільки працює телеведучою, а й багато знімається в різних українських фільмах і серіалах, пише Politeka.net.

Зокрема, зірка з'явилася в серіалі "Папаньки" виробництва «Дизель Студіо». Примітно, що актриса під час першого сезону була в положенні, а її старша дочка, Діана, вперше знялася в кіно саме в «Папаньках».

Зараз йдуть зйомки нового сезону. У своєму Instagram Ребрик опублікувала закадрові фото, на яких можна помітити інших зірок, зокрема акторів "Дизель Шоу" Єгора Крутоголова і Вікторію Булітко.

"За лаштунками зйомок серіалу "Папаньки" завжди🔥 🔥 🔥", - підписала фото Ребрик, вразивши новим образом в білому.

За 50 хвилин публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів.

"🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Красуні🔥 🔥 🔥", "воу ВОУ ВОУ 😍 😍 😍 нічого собі красуні 🔥", "Ох і красуні. ❤️❤️❤️❤️", "Вауу, Лілечка яка ж ви красива😍 напевно 4 сезон буде ❤ ❤ вдалих зйомок вам 🙏❤", "милі такі", татусі 👍 👍 👍 Шикарний підбір акторів! Пані Ліля, шикарно граєте свої ролі) пишаюся що серіал саме українською)", - написали користувачі Мережі.

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