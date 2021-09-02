Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька показала чуттєвий образ
Як пише Politeka.net, Зарицька є популярною українською співачкою. Пісні красуні настільки популярні, що відеороботи на них подивилися сотні мільйонів фанатів по всьому світу. Зараз Олександра вирішила брати участь у проекті "Танці з зірками". Дівчина також активно веде Instagram, де ділиться всім цікавим.
На новому фото Зарицька позувала в чорній сукні, накинувши зверху плащ. Фото було чорно-білим, що додало образу ще більше чуттєвості.
"Я, як листочок на сильному вітрі. Як річка, яка пустилася нового русла. У мені зараз стільки переживань і страхів, але і одночасно купа натхнення. Адже вітер зірве мене понесе кудись за край, до незвіданого світу, який я досі не знала", - написала Зарицька.
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Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Тільки вперед"," Вересень - це час змін","Саша, У мене зараз саме такі почуття".
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