Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька показала чуттєвий образ

Як пише Politeka.net, Зарицька є популярною українською співачкою. Пісні красуні настільки популярні, що відеороботи на них подивилися сотні мільйонів фанатів по всьому світу. Зараз Олександра вирішила брати участь у проекті "Танці з зірками". Дівчина також активно веде Instagram, де ділиться всім цікавим.

На новому фото Зарицька позувала в чорній сукні, накинувши зверху плащ. Фото було чорно-білим, що додало образу ще більше чуттєвості.

"Я, як листочок на сильному вітрі. Як річка, яка пустилася нового русла. У мені зараз стільки переживань і страхів, але і одночасно купа натхнення. Адже вітер зірве мене понесе кудись за край, до незвіданого світу, який я досі не знала", - написала Зарицька.

"Красива", - написала Міша Романова, колишня солістка ВІА Гри.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Тільки вперед"," Вересень - це час змін","Саша, У мене зараз саме такі почуття".

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