Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво разом зі своїми колегами підготував нові випробування для учасників чергового сезону
Шоу "Майстер Шеф" виходить на екрани в Україні з 2011 року, пише Politeka.net. Творці проекту намагаються здивувати глядачів у кожному новому сезоні.
Зокрема, влітку в проекті брали участь зірки українського шоу-бізнесу, а з 28 серпня виходять випуски, де прості учасники борються за перемогу.
Зараз показують відбіркові етапи, в яких приготували "нещадні" випробування для учасників. Про це йдеться у відеоанонсі проекту. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Галкін в одних плавках показав, як розважається без Пугачової і дітей, з'явилося відео: "Тримайся там!"
Справжня осінь нагряне в Україну, погода різко зіпсується: де похолодає найсильніше
Раптово обірвалося життя відомого музиканта, вагітна дружина розповіла про горе: "Моє серце..."
Хіменес-Браво висловив все, що думає про шлюб з українкою: "Екторе, це була ода чи крик душі?"
Біда з Анною Богдан, "Холостяк" Заливако вжив екстрених заходів: "Беріть на замітку..."
"Хто потрапив у двадцятку, а хто втратив свій шанс?",- написали автори поста.
На кадрах можна помітити усміхненого Ектора Хіменеса-Браво за кермом водного мотоцикла. Однак учасники пізніше були збентежені завданнями, які їм довелося виконувати.
"Друзі, у мене погана новина!",- заявив Ектор.
"І тут коліна затряслися ще більше", - заявив один їх учасників.
"Хто з них не витримає нещадного "Майстера Шефа?",- заінтригував диктор питанням в кінці відео.
За годину публікація зібрала понад 10 тисяч переглядів.
Нагадаємо, "Ектор, будьте моїм чоловіком": відома українська співачка зробила судді "Майстер Шеф"
А ще Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво покрасувався на яхті і зізнався в сильних почуттях
Також Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" в трусах показав свій ранок після активної ночі