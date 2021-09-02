Такого на проекті явно не очікували

Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво разом зі своїми колегами підготував нові випробування для учасників чергового сезону

Шоу "Майстер Шеф" виходить на екрани в Україні з 2011 року, пише Politeka.net. Творці проекту намагаються здивувати глядачів у кожному новому сезоні.

Зокрема, влітку в проекті брали участь зірки українського шоу-бізнесу, а з 28 серпня виходять випуски, де прості учасники борються за перемогу.

Зараз показують відбіркові етапи, в яких приготували "нещадні" випробування для учасників. Про це йдеться у відеоанонсі проекту. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Хто потрапив у двадцятку, а хто втратив свій шанс?",- написали автори поста.

На кадрах можна помітити усміхненого Ектора Хіменеса-Браво за кермом водного мотоцикла. Однак учасники пізніше були збентежені завданнями, які їм довелося виконувати.

"Друзі, у мене погана новина!",- заявив Ектор.

"І тут коліна затряслися ще більше", - заявив один їх учасників.

"Хто з них не витримає нещадного "Майстера Шефа?",- заінтригував диктор питанням в кінці відео.

За годину публікація зібрала понад 10 тисяч переглядів.

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