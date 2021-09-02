Відома співачка Таїсія Повалій представила дуетну пісню зі Стасом Михайловим

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Таїсія Повалій, яка під час революції в Україні втекла до Росії, часто радує своїх шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. І хоч зірка повернулася до Києва, вона продовжує виступати для російських шанувальників і збирати премії в Москві, а тепер ось презентувала спільну композицію з російським співаком Стасом Михайловим.

У своєму профілі в соцмережі Повалій опублікувала фото себе поруч з Михайловим з фрагментів нової пісні. У підписі до публікації артистка написала: "Настала довгоочікувана прем'єра! "Що з тобою? Як же я?». Автор віршів - Михайло Гуцерієв. Автор музики - Вікторія Кохана! Завантажуємо і слухаємо на всіх майданчиках і насолоджуємося!".

Шанувальники тут же почали коментувати повідомлення співачки про прем'єру дуету: "Красива заставка! Приємно, що пісня скрізь звучить! Дійсно, насолода! З прем'єрою, Тая!", "Тая, яка ви красива на обкладинці треку!", "Як же хочеться почути і побачити дует з Миколою Басковим. Найкращий на естраді за всі часи", "Тая, ми дуже чекали! Ще з Нової Хвилі на повторі виступ! Пісня дуже красива! Обожнюю дуети! Ви королева".

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