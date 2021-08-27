56-летняя певица украинского происхождения Таисия Повалий показала эффектный образ для съемок
Как пишет Politeka.net, Таисия Повалий живет и строит карьеру в России. Звезда решила в Инстаграм рассказать, что подготовила для преданных фанатов.
Как оказалось, Таисия приняла участие в съемках "Добрый вечер, Казахстан". Красотка для передачи надела стильное прозрачное платье с рисунками цветов. На видео Повалий немного потанцевала, а после спела песню. А на фото певица была уже в другом платье, которое эффектно подчеркнуло формы Таисии.
"Вчера был замечательный вечер!
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Снималась для программы “Добрый вечер, Казахстан!”. Ждите, мои дорогие! С Огромной Любовью к Вам!
На съёмочной площадке всё, как всегда, профессионально и быстро! Вы слышите голос режиссёра на видео, с ним же я и целовалась в конце, Любимый Хуан Ларра, режиссер этой замечательной программы и моих знаковых сольных концертов!", - написала Таисия.
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Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:
"Красивая, талантливая, шикарная женщина", "Неповторимая", "Шикарная, ттакже ждем очень премьеру", "Зажигалка, вы классная", "Украинская красотка".
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