56-летняя певица украинского происхождения Таисия Повалий показала эффектный образ для съемок

Как пишет Politeka.net, Таисия Повалий живет и строит карьеру в России. Звезда решила в Инстаграм рассказать, что подготовила для преданных фанатов.

Как оказалось, Таисия приняла участие в съемках "Добрый вечер, Казахстан". Красотка для передачи надела стильное прозрачное платье с рисунками цветов. На видео Повалий немного потанцевала, а после спела песню. А на фото певица была уже в другом платье, которое эффектно подчеркнуло формы Таисии.

"Вчера был замечательный вечер!

Снималась для программы “Добрый вечер, Казахстан!”. Ждите, мои дорогие! С Огромной Любовью к Вам!

На съёмочной площадке всё, как всегда, профессионально и быстро! Вы слышите голос режиссёра на видео, с ним же я и целовалась в конце, Любимый Хуан Ларра, режиссер этой замечательной программы и моих знаковых сольных концертов!", - написала Таисия.

Николай Басков сразу написал комментарий: "Огонь"

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Красивая, талантливая, шикарная женщина", "Неповторимая", "Шикарная, ттакже ждем очень премьеру", "Зажигалка, вы классная", "Украинская красотка".

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