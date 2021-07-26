Украинская певица Таисия Повалий впечатлила образом на концерте в России

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 56-летняя артистка решила поделиться отрывком с фестиваля, который проходил в РФ.

«Захотелось вспомнить "Белые ночи" в Питере! Самые восторженные воспоминания! Спасибо всем! ЛЮБЛЮ!», - подписала видео звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Некоторые поклонники отметили, что Повалий выбрала наряд в стиле Аллы Пугачевой. На видео Повалий позировала в красном свободном балахоне, который выгодно гармонировал с ее белыми волосами. Выглядела звезда очень молодо.

«Это все ваша сумасшедшая женская энергия и магнетизм! Берегите их, Таечка! Хотя бы ради своего зрителя!», «Стиль Пугачевой переняла!», «Люблю вас всем сердцем, вы обворожительная. Нежна и красивая. Леди такая леди», «Какая шикарная Женщина! До дрожи! Спасибо, Таечка за то, что Вы дарите свет и любовь!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Таисия Повалий удивила ярким видом, показав свое "новое" лицо вблизи: "Хирург перестарался".

Также Politeka рассказывала, что Повалий развлеклась на одиозном фестивале у Лукашенко: «Спасибо…».

А еще Politeka писала, что Повалий неожиданно запела на украинском языке: "Я счастлива, что...".