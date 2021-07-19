Веселилася на всю

Співачка Таїсія Повалій поділилася новими кадрами зі скандального Пісенного Фестивалю в Білорусі

Як передає Politeka.net, відео артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Таїсія Повалій стала однією з суддів музичного фестивалю "Слов'янський базар", який проходить у Вітебську за підтримки Олександра Лукашенка.

"Спасибі, ювілейний "Слов'янський базар"!!! До нових зустрічей❤", - написала Повалій і показала кадри свого виступу спільно з іншими артистами.

Нагадаємо, що навколо "Слов'янського базару" в 2021 році розгорівся скандал. У зв'язку з протестами проти режиму Лукашенка багато артистів відмовилися від участі.

Зокрема український шоумен Тимур Мірошниченко, який понад 10 років був ведучим цього фестивалю від України, цього року відмовився брати участь у заході.

Не стали вступати на фестивалі також Олег Винник, Еліна Іващенко (переможниця фестивалю в 2020 році) та інші виконавці.

Нагадаємо, українська співачка стала зіркою "Слов'янського базару" в Білорусі і засвітилася в обіймах Баскова: кадри.

Як повідомляла Politeka, Повалій раптово заспівала українською і зізналася в коханні Білорусі: "я щаслива, що..."

Також Politeka писала, що Повалій збентежила виглядом, показавши "нове" обличчя крупним планом: "хірург перестарався"