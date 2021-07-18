Певица Таисия Повалий приняла участия в песенном фестивале в Беларуси
Как передает Politeka.net, новые снимки артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.
В Витебске стартовал 30-й Международный музыкальный фестиваль "Славянский базар", а Таисия Повалий стала одной из судей конкурса.
"З0-й юбилейный фестиваль "Славянский базар" в Витебске. Первый конкурсный день", - сообщила певица в подписи к фото, на котором она была в компании своих коллег.
Также Таисия на сцене фестиваля исполнила песню "Панно кохання".
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"Я счастлива, что десятилетия прошли, а я так же волнуюсь и это такая же феерия в моей душе сегодня. Спасибо, моя творческая родина. Спасибо, Витебск, спасибо, Беларусь", – заявила она.
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