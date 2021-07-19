Украинская певица Рената Штифель заняла второе место на «Славянском базаре» в Витебске (Беларусь)

Украинскаяпевица разделила второе место с белорусом Даниилом Мышковцом.

Гран-при фестиваля получила представительница Казахстана Рахия Байдукенова, первое место у Ирины Арсениевич из Сербии, третье разделили Иванна из Словакии и Тофик Гаджиев из Азербайджана.

Отметим, украинская певица Таисия Повалий была судьей фестиваля.

Стоит отметить, что ввиду последних событий в Беларуси многие исполнители отказались участвовать в фестивале.

Добавим также, что Рената Штифель в Беларуси сфотографировалась с российским певцом Николаем Басковым.

"Науральный блондин на всю страну такой один", - подписала она фото, которое выложила на своей странице в Инстарам.

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