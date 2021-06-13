Певица Настя Приходько набралась смелости и раскрылась с новой стороны
34-летняя звезда, скрывавшая свою третью беременность и рождение сына, продолжает изумлять поклонников неожиданными откровениями.
В следующем посте Приходько рассказала о том, что у ее детей воскресенье - очень важный день, они участвуют в модном показе Ukrainian Fashion Kids, передает Politeka.net. Звезда нанося макияж в смешной повязке микки мауса, рассказала, что собирается на светское мероприятие.
"Про русские "метастазы"", - звезда удивила признанием.
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"Боже, я увидела новости. Во МХАТе была премьера, где играла роль Олга Бузова. Вы знаете, я нашла всему этому название. Вот этим вот всем Моргенштернами, Бузовым, Милохиным - это метастазы. Вот так. К чему они не прикасаются - заражено. И начался отсчет уничтожения", - заявила Приходько.
По словам звезды, началась точна невозврата. Проанализировав ситуацию, Приходько решила, что во всем виновата старая гвардия - Киркоровы, Басковы.
"Во всем виновата старая гвардия - Киркоровы, Басковы. Когда брать нечем... Все эти "Цвет настроения синий", "Ибица" - это просто треш, вот. Когда старики себя так ведут. Надо отдавать уважение своей профессии. Это таргеди, что Бузова играет во МХАТе. Все новое поколение я буду называть метастазы", - добавила артистка.
Пользователи кинулись обсуждать новый пост Насти:
"😂класное название - метастазы, очень точнее", "Настя😂.....метостазы...аааа....трэш!❤️", "Вот ,ну оооочень приятно слышать что человек не потерял себя ради хайпа !Скоро всем это надоест и думаю я что появится новый поток музыки))) очень жду "перемен"❤️🔥".
Ранее Настя делилась в своем микроблоге в Инстаграм 13-ю фактами из личной жизни, о которых фанаты "точно не знали", обмолвившись, что три из них - неверные. Таким образом, певица решила проверить интуицию своих подписчиков.
Напомним, Настя Приходько призналась, почему ей пришлось скрывать третью беременность: "Я постоянно плакала"
Как сообщала Politeka, Настя Приходько решилась на фото без одежды через два месяца после родов: "Доброе утро".
Также Politeka писала, Анастасия Приходько тайно родила третьего ребенка, нежные фото: "Какой крошка".