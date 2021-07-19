Веселилась во всю

Певица Таисия Повалий поделилась новыми кадрами со скандального песенного фестиваля в Беларуси

Как передает Politeka.net, видео артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.

Таисия Повалий стала одной из судей музыкального фестиваля "Славянский базар", который проходит в Витебске при поддержке Александра Лукашенко.

«Спасибо, юбилейный "Славянский базар"!!! До новых встреч❤», - написала Повалий и показала кадры своего выступления совместно с другими артистами.

Напомним, что вокруг "Славянского базара" в 2021 году разгорелся скандал. В связи с протестами против режима Лукашенко многие артисты отказались от участия.

В частности украинский шоумен Тимур Мирошниченко, который более 10 лет был ведущим этого фестиваля от Украины, в этом году отказался участвовать в мероприятии.

Не стали віступать на фестивале также Олег Винник, Элина Иващенко (победительница фестиваля в 2020 году) и другие исполнители.

Напомним, украинская певица стала звездой «Славянского базара» в Беларуси и засветилась в объятиях Баскова: кадры.

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