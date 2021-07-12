Известная певица Таисия Повалий поразила внешностью крупным планом
Звезда с ранних лет занимается пением, пишет Politeka.net.
Любовь к музыке будущей звезде привила мать, которая мечтала сама стать артисткой, но в силу обстоятельств, не смогла воплотить в жизнь свое желание. Зато стать звездой получилось у ее дочери, Таисии, которая записала трогательное послание матери в Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
В новом посте артистка поздравила маму с днем рождения.
"Мумусик-роднусик, с днем рождения тебя поздравляем! От всей души желаем тебе крепкого-крепкого здоровья, долгих-долгих лет жизни. Мы, как всегда, в дороге, мы, как всегда, на гастролях. Я выполняю свою миссию, данную мне Вселенной, а ты всегда меня ждешь и молишься за меня. Спасибо тебе за все, что ты делаешь для меня, моя берегиня, моя мамусичка. Спасибо тебе за твою мечту, которую воплотила я в жизнь", - заявила Повалий.
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Пользователи сети не только присоединились к поздравлениям, но также обратили большое внимание на внешность артистки:
"Хороший у вас стоматолог и пластический хирург...", "Что с Вами?! Или фильтр такой комедийный", "Неудачный ракурс😢", "Ну ни одна мышца не пошевелилась на лице . Эмоции должны быть", "Фрик стала, не умеет стареть достойно, ракурс нехороший, фильтр - фуфло".
Напомним, Повалий неожиданно снова запела на украинском и растрогала кадрами
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