Відома співачка Таїсія Повалій вразила зовнішністю крупним планом
Зірка з ранніх років займається співом, пише Politeka.net.
Любов до музики майбутній зірці прищепила мати, яка мріяла сама стати артисткою, але через обставини, не змогла втілити в життя своє бажання. Зате стати зіркою вийшло у її дочки, Таїсії, яка записала зворушливе послання матері в Instagram. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
У новому пості артистка привітала маму з днем народження.
"Мумусику-роднусику, з днем народження тебе вітаємо! З усього серця бажаємо тобі міцного-міцного здоров'я, довгих-довгих років життя. Ми, як завжди, в дорозі, ми, як завжди, на гастролях. Я виконую свою місію, дану мені Всесвітом, а ти завжди мене чекаєш і молишся за мене. Спасибі тобі за все, що ти робиш для мене, моя берегиня, моя мамусичко. Спасибі тобі за твою мрію, яку втілила я в життя", - заявила Повалій.
Донька Пугачової і Галкіна здивувала зовнішністю в стильному образі на прогулянці: "Красунею росте"
Орбакайте показала, копією кого росте внучка Пугачової: "Не в бабусю, і не в маму"
Мокра Дорофєєва звела з розуму видом в оригінальному купальнику: фото стрункої красуні
Стихія забрала життя українського лікаря: за 20 років встиг врятувати сотні дітей
Легендарна співачка вирушила в кращий світ: довгий час зірка боролася з хворобою
Користувачі Мережі не тільки приєдналися до привітань, але також звернули велику увагу на зовнішність артистки:
"Хороший у вас стоматолог і пластичний хірург...", "Що з Вами?! Або фільтр такий кумедний", "невдалий ракурс😢", " Ну жоден м'яз не поворухнувся на обличчі. Емоції повинні бути", "Фрік стала, не вміє старіти гідно, ракурс нехороший, фільтр - фуфло".
Нагадаємо, Повалій несподівано знову заспівала українською і зворушила кадрами
Як повідомляла Politeka, Повалій у чорній сукні з блискучим декольте влаштувала шоу
Також Politeka писала, що Повалій з "новим" обличчям і яскравим макіяжем спантеличила шанувальників