Відома співачка Таїсія Повалій вразила зовнішністю крупним планом

Зірка з ранніх років займається співом, пише Politeka.net.

Любов до музики майбутній зірці прищепила мати, яка мріяла сама стати артисткою, але через обставини, не змогла втілити в життя своє бажання. Зате стати зіркою вийшло у її дочки, Таїсії, яка записала зворушливе послання матері в Instagram. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

У новому пості артистка привітала маму з днем народження.

"Мумусику-роднусику, з днем народження тебе вітаємо! З усього серця бажаємо тобі міцного-міцного здоров'я, довгих-довгих років життя. Ми, як завжди, в дорозі, ми, як завжди, на гастролях. Я виконую свою місію, дану мені Всесвітом, а ти завжди мене чекаєш і молишся за мене. Спасибі тобі за все, що ти робиш для мене, моя берегиня, моя мамусичко. Спасибі тобі за твою мрію, яку втілила я в життя", - заявила Повалій.

Користувачі Мережі не тільки приєдналися до привітань, але також звернули велику увагу на зовнішність артистки:

"Хороший у вас стоматолог і пластичний хірург...", "Що з Вами?! Або фільтр такий кумедний", "невдалий ракурс😢", " Ну жоден м'яз не поворухнувся на обличчі. Емоції повинні бути", "Фрік стала, не вміє старіти гідно, ракурс нехороший, фільтр - фуфло".

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