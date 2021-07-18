Співачка Таїсія Повалій взяла участь у пісенному фестивалі в Білорусі



Як передає Politeka.net, нові знімки артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.



У Вітебську стартував 30-й Міжнародний музичний фестиваль "Слов'янський базар", а Таїсія Повалій стала однією з суддів конкурсу.

"З0-й ювілейний фестиваль" Слов'янський базар " у Вітебську. Перший конкурсний день", - повідомила співачка в підписі до фото, на якому вона була в компанії своїх колег.

Також Таїсія на сцені фестивалю виконала пісню " Панно кохання".

"Я щаслива, що десятиліття пройшли, а я так само хвилююся і це така ж феєрія в моїй душі сьогодні. Спасибі, моя творча Батьківщина. Спасибі, Вітебськ, спасибі, Білорусь", – заявила вона.

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