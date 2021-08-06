Известная певица Таисия Повалий сообщила важную новость о новом дуэте

Исполнительница, родом из Украины, отправилась в Испанию, пишет Politeka.net. Об этом артистка сообщила в своем Инстаграм.

Звезда опубликовала видео со студии звукозаписи, в то время как она пела у микрофона. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Также певица показала фото с командой, которая помогла ей записать новый хит.

В посте Повалий рассказала, что готовится записать новую песню со Стасом Михайловым в испанской студии.

"Ааааа, Друзья мои! Настолько переполнена Счастьем Душа! ☀️🥰✨🔥🌈 ✨😇⚡️❤️💥✨🎉 От огромнейшего Желания исполнить эту Восхитительную песню прямо сейчас, еду на лучшую студию Испании!🇪🇸🌍☀️🎶🎧🌈🎼🌟🎵🎊🎤🎹🎧💫✨💥 Вас ждёт МЕГАХИТ!!!

Автор стихов - Михаил Гуцериев, автор музыки - Виктория Кохана!⚡️⚡️⚡️⚡️💥💥💥💥💥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥Мы его исполним, конечно же, с моим Любимым Стасом Михайловым!❤️😘👑💥🌟😍✨🌟🎊🔥💫

Ждите!!!! Это ОГОНЬ!!!!!🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", - написала артистка.

За час публикация собрала сотни просмотров и много комментариев:

"Хорошая новость ,классная. Успеха ,Вам, Дорогая моя🔥❤️🙌", "Какая песня!!!!!!🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥Уже очень нравится!!!Хит💯Вы красотка,Таечка!", "Летние сюрпризы - они такие приятные👏👏👏 хит однозначно! ❤️".

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