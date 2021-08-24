Известная певица Таисия Повалий, которая в последнее время живет и строит карьеру в России, споет для украинцев в День Независимости

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка анонсировала свой сольный концерт, который покажут по одному из украинских телеканалов в 30-ю годовщину независимости Украины. Как стало известно, это старый концерт певицы, но именно его будут транслировать в вечернее время.

«Украина. Голос. Душа. 24 августа в 22:30! Смотрим на любимом телеканале "Интер"!», - подписала видео артистка.

В комментариях Повалий оставили массу приятных отзывов, но не обошлось и без критики. Многих украинцев возмутил тот факт, что в такой праздник покажут концерт артистки, которая активно гастролирует в России.

«Душа болит, а сердце плачет! Так хочется, чтобы поскорее мир наступил! Голос милый и любимый! С удовольствием слушаю и смотрю!», «Любимый концерт, могу смотреть его постоянно!», «В Украине уже не любимая. Забирай Кацапстан ее себе навсегда. Украина проживет без нее, а она без Украины», «Она уже не Украина... она Россия», - пишут люди.

Напомним, что Повалий озадачила видом в балахоне, как у Аллы Пугачевой: «Такая леди…».

Как сообщала Politeka, Повалий перед Днем Независимости внезапно решила напомнить, что она украинка: появилось видео.

Также Politeka писала, что Повалий неожиданно уехала в Испанию, решив воссоединиться со Стасом Михайловым: "С моим любимым...".