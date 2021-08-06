Відома співачка Таїсія Повалій повідомила важливу новину про новий дует

Виконавиця, родом з України, вирушила до Іспанії, пише Politeka.net. Про це артистка повідомила у своєму Instagram.

Зірка опублікувала відео зі студії звукозапису, в той час як вона співала біля мікрофона. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Також співачка показала фото з командою, яка допомогла їй записати новий хіт.

У пості Повалій розповіла, що готується записати нову пісню зі Стасом Михайловим в іспанській студії.

"Ааааа, Друзі мої! Настільки переповнена щастям Душа! ☀️🥰✨🔥🌈 ✨😇⚡️❤️💥✨🎉 Від величезного бажання виконати цю чудову пісню прямо зараз, їду на кращу студію Іспанії!🇪🇸🌍☀️🎶🎧🌈🎼🌟🎵🎊🎤🎹🎧💫✨💥 Вас чекає МЕГАХІТ!!!

Автор віршів - Михайло Гуцерієв, автор музики - Вікторія Кохана!⚡️⚡️⚡️⚡️💥💥💥💥💥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥Ми його виконаємо, звичайно ж, з моїм Улюбленим Стасом Михайловим!❤️😘👑💥🌟😍✨🌟🎊🔥💫

Чекайте!!!! Це вогонь!!!!!🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", - написала артистка.

За годину публікація зібрала сотні переглядів і багато коментарів:

"Хороша новина, класна. Успіху, Вам, люба моя🔥❤️🙌", " яка пісня!!!!!!🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥Вже дуже подобається!!!Хіт💯ви красуня, Таєчко!", "Літні сюрпризи - вони такі приємні👏 👏 👏 хіт однозначно! ❤️".

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