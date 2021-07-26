Українська співачка Таїсія Повалій вразила образом на концерті в Росії
Як пише Politeka.net, в Instagram 56-річна артистка вирішила поділитися уривком з фестивалю, який проходив в РФ.
"Захотілося згадати "Білі ночі" в Пітері! Найбільш захоплені спогади! Спасибі всім! ЛЮБЛЮ!",- підписала відео зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів. Деякі шанувальники відзначили, що Повалій вибрала наряд в стилі Алли Пугачової. На відео Повалій позувала в червоному вільному балахоні, який вигідно гармоніював з її білим волоссям. Виглядала зірка дуже молодо.
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"Це все ваша божевільна жіноча енергія і магнетизм! Бережіть їх, Таєчка! Хоча б заради свого глядача!", "Стиль Пугачової перейняла!", "Люблю вас всім серцем, ви чарівна. Ніжна і красива. Леді така леді", "Яка шикарна жінка! До тремтіння! Спасибі, Таєчка за те, що ви даруєте світло і любов!",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Таїсія Повалій здивувала яскравим виглядом, показавши своє "нове" обличчя зблизька: "хірург перестарався".
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