Не може визначиться, де їй краще

Співачка Таїсія Повалій, яка донедавна працювала і жила в Росії, напередодні Дня Незалежності вирішила нагадати про себе

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram українська виконавиця розмістила невеликий ролик, а також похвалилася, що її вже не новий концерт транслюватимуть на одному з українських каналів 24 серпня на День незалежності.

«УКРАЇНА. ГОЛОС. Душа. 24 серпня о 22: 30!

Дивимося на улюбленому телеканалі"Інтер"!» ,- йдеться у підписі.

Відзначимо, що артистка досі мотається в Росію і дає там концерти.

А минулого місяця Таїсія Повалій взяла участь у скандальному пісенному фестивалі в Білорусі.

Як відомо, українка стала однією з суддів музичного фестивалю "Слов'янський базар", який проходив у Вітебську за підтримки Олександра Лукашенка.

У коментарях фанати Повалій виявилися в захваті від новини про концерт на День незалежності. Але серед коментарів деякі відзначили, що артиска перестала вважається українкою, після того як переїхала в РФ.

"Обладнаний концерт!!!🔥 🔥 🔥 Одне захоплення",

"Концерт задивлений до дірок)"

" Який співучий голос в українців!",

" Вона вже не Україна.... вона Росія", - висказалися в мережі.

Нагадаємо, що Повалій несподівано знову заспівала українською і зворушила кадрами

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