Співачка Таїсія Повалій, яка донедавна працювала і жила в Росії, напередодні Дня Незалежності вирішила нагадати про себе
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram українська виконавиця розмістила невеликий ролик, а також похвалилася, що її вже не новий концерт транслюватимуть на одному з українських каналів 24 серпня на День незалежності.
«УКРАЇНА. ГОЛОС. Душа. 24 серпня о 22: 30!
Дивимося на улюбленому телеканалі"Інтер"!» ,- йдеться у підписі.
Відзначимо, що артистка досі мотається в Росію і дає там концерти.
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А минулого місяця Таїсія Повалій взяла участь у скандальному пісенному фестивалі в Білорусі.
Як відомо, українка стала однією з суддів музичного фестивалю "Слов'янський базар", який проходив у Вітебську за підтримки Олександра Лукашенка.
У коментарях фанати Повалій виявилися в захваті від новини про концерт на День незалежності. Але серед коментарів деякі відзначили, що артиска перестала вважається українкою, після того як переїхала в РФ.
"Обладнаний концерт!!!🔥 🔥 🔥 Одне захоплення",
"Концерт задивлений до дірок)"
" Який співучий голос в українців!",
" Вона вже не Україна.... вона Росія", - висказалися в мережі.
Нагадаємо, що Повалій несподівано знову заспівала українською і зворушила кадрами
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