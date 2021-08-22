Певица Таисия Повалий, которая до недавнего времени работала и жила в России, накануне Дня независимости решила напомнить о себе
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм украинская исполнительница разместила небольшой ролик, а также похвасталась, что ее уже не новый концерт будут транслировать на одном из украинских каналов 24 августа на День независимости.
«УКРАИНА. ГОЛОС. ДУША. 24 августа в 22:30!
Смотрим на любимом телеканале "Интер"!», - говорится в подписи.
Отметим, что артистка до сих пор мотается в Россию и дает там концерты.
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А в прошлом месяце Таисия Повалий приняла участие в скандальном песенном фестивале в Беларуси.
Как известно, украинка стала одной из судей музыкального фестиваля "Славянский базар", который проходил в Витебске при поддержке Александра Лукашенко.
В комментариях фанаты Повалий оказались в восторге от новости о концерте на День независимости. Но среди комментариев некоторые отметили, что артиска перестала считается украинкой, после того как переехала в РФ.
"Обалденный концерт!!!🔥🔥🔥 Одно восхищение",
"Концерт засмотренный до дыр)"
" Какой певучий голос у украинцев!",
" Она уже не Украина.... она Россия", - выссказались в сети.
Напомним, что Повалий неожиданно снова запела на украинском и растрогала кадрами
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Также Politeka писала, что Повалий с "новым" лицом и ярким макияжем озадачила поклонников