Не может определится, где ей лучше

Певица Таисия Повалий, которая до недавнего времени работала и жила в России, накануне Дня независимости решила напомнить о себе

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм украинская исполнительница разместила небольшой ролик, а также похвасталась, что ее уже не новый концерт будут транслировать на одном из украинских каналов 24 августа на День независимости.

«УКРАИНА. ГОЛОС. ДУША. 24 августа в 22:30!

Смотрим на любимом телеканале "Интер"!», - говорится в подписи.

Отметим, что артистка до сих пор мотается в Россию и дает там концерты.

А в прошлом месяце Таисия Повалий приняла участие в скандальном песенном фестивале в Беларуси.

Как известно, украинка стала одной из судей музыкального фестиваля "Славянский базар", который проходил в Витебске при поддержке Александра Лукашенко.

В комментариях фанаты Повалий оказались в восторге от новости о концерте на День независимости. Но среди комментариев некоторые отметили, что артиска перестала считается украинкой, после того как переехала в РФ.

"Обалденный концерт!!!🔥🔥🔥 Одно восхищение",

"Концерт засмотренный до дыр)"

" Какой певучий голос у украинцев!",

" Она уже не Украина.... она Россия", - выссказались в сети.

Напомним, что Повалий неожиданно снова запела на украинском и растрогала кадрами

Как сообщала Politeka, Повалий в черном платье со сверкающим декольте устроила шоу

Также Politeka писала, что Повалий с "новым" лицом и ярким макияжем озадачила поклонников