Известная певица Таисия Повалий представила дуэтную песню со Стасом Михайловым

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Таисия Повалий, которая во время Революции в Украине сбежала в Россию, часто радует своих поклонников яркими публикациями в своем Instagram. И хоть звезда вернулась в Киев, она продолжает выступать для российских поклонников и собирать премии в Москве, а теперь вот презентовала совместную композицию с российским певцом Стасом Михайловым.

В своем профиле в соцсети Повалий опубликовала фото себя рядом с Михайловым с фрагментов новой песни. В подписи к публикации артистка написала: "Настала долгожданная премьера! «Что с тобой? Как же я?». Автор стихов – Михаил Гуцериев. Автор музыки – Виктория Кохана! Скачиваем и слушаем на всех площадках и наслаждаемся!".

Поклонники тут же принялись комментировать сообщение певицы о премьере дуэта: "Красивая заставка! Приятно, что песня везде звучит! Действительно, наслаждение! С премьерой, Тая!", "Таечка, какая вы красивая на обложке трека!", "Как же хочется услышать и увидеть дуэт с Николаем Басковым. Самый лучший на эстраде за все времена", "Тая, мы очень ждали! Ещё с новой волны на повторе выступление! Песня очень красивая! Обожаю дуэты! Вы королева".

Напомним, Хоромы Таисии Повалий в Киеве сняли с высоты птичьего полета: "Как в Санта-Барбаре".

Как сообщала Politeka, 56-летняя Повалий в приталенном платье вызвала бурную реакцию Баскова и не только: "Шикарная женщина".

Также Politeka писала, что Повалий перед Днем Независимости внезапно решила напомнить, что она украинка: появилось видео.