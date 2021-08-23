Певица Ани Лорак, которая сейчас строит карьеру в России, устроила жаркую репетицию со своим давним другом

После концерта в Одессе Лорак поспешила вернуть в Россию, где выступит в рамках музыкального конкурса «Новая волна» в Сочи. На юбилейном вечере Николая Баскова Лорак собирается спеть вместе с Сергеем Лазаревым песню артиста, которую он исполнял вместе с Таисией Повалий.

Кадры с репетиции Лорак и Лазарева вызвали довольно бурную реакцию в сети, ведь паре не только давно приписывают любовный роман. Уже через пару дней выйдет их долгожданный дуэт, который они держали в секрете.

Похоже, пара успешно подогрела интерес к себе:

«Фестиваль "Новая волна" . Юбилейный вечер Николая Баскова 🎶 / 23.08.2021» - говорится в описании ролика.

Поклонники поспешили ответить:

«Очень жду вас, мои любимые❤️; Это и будет их дуэт ?; сегодня творческий день баскова!!!! дуэт будет 25го презентован; Нет, это песня Николая Баскова и Таисия Повалий – Ты далеко. Сегодня будет его творческий вечер; Песня Повалий И Баскова ❤️; И ждать трансляции до 15 октября 🤦; Молодцы)Здорово!!!🔥».

Отметим, не смотря на все слухи о якобы романтических отношениях и даже любовном романе, звезды лишь дружат и часто на различных встречах записывают личные видео в объятиях друг друга. Днем ранее Лорак и Лазарев ответили, когда состоится их дуэт:

«Дорогие друзья, ох, что вас ждет 25 числа! Что же будет, как вы думаете? Будет горячий, невероятный дуэт. Дуэт! Ура! Сама песня выходит на площадках 27 числа. Так ждите, друзья! Для вас!» — сообщили Ани Лорак и Лазарев.

Напомним, Лорак оказалась в объятиях украинского ведущего, фото: "Очень похож на Филиппа Киркорова".

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