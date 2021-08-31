Певица Таисия Повалий, до появления вакцины от ковида, практически все время провела в своем роскошном доме на окраине Киева

У 56-летней звезды и ее супруга, продюсера Игоря Лихуты есть сразу две виллы в Испании, но на время карантина звезда отказалась от заграничных поездок. Вместо этого Таисия "пряталась" в доме своей мамы на Петропавловской Борщаговке, из которого отгрохала трехэтажный особняк на два крыла в греческом стиле.

Подробнее, где живет Повалий, рассказали в программе "Викриття", пишет Politeka.net.

Сейчас дом Нины Даниловны (мамы певицы) имеет три этажа, коридор из колонн, который соединяет две части особняка, и роскошный розовый сад. У каждой из женщин есть собственное крыло и отдельный вход, поэтому между ними не возникает споров о том, кто будет хозяйкой на кухне.

Дом, как в "Санта-Барбаре" - подобные арки можно увидеть на заставке популярного среди домохозяек сериала. Хотя сама Повалий рассказывала, что на такое дизайнерское решение ее вдохновил вовсе не сериал, а поездка в Грецию. 20 лет назад она посетила эту страну и настолько вдохновилась местной архитектурой, что решила покрасить дом в бело-голубой цвета, поставить во дворе большие вазы-кувшины и лавки. Арки певица хотела украсить занавесками, чтобы летом была дополнительная прохлада, но Нина Даниловна переубедила ее "зашить" их розами.

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