Українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе і розповіла про травми
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала популярною ведучою на ТБ, запам'ятавшись українцям за проектами "Орел і Решка", " Хто зверху?"і багатьом іншим. Красуня активно займається не тільки роботою на телебаченні, а й просуванням себе в соціальних мережах, де за блогом дівчини стежать мільйони українців.
Цього разу Леся вирішила розповісти в Instagram, яка травма у неї сталася. Нікітюк опублікувала фотографію, на якій показала частково ногу і трусики. На нозі можна відразу побачити три дірочки.
Красуня розповіла, що це такий опік і він вже заживає тиждень.
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"Я зробила добірку робітничих травм. Найболючіші з них. 1. Бачите на нозі три дірки. То я на зйомках серіалу, притулилася до свічок, які горіли і робили дим для кадру. Заживає вже тиждень", - розповіла леся під фотографією.
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