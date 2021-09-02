Відома співачка Настя Каменських здивувала новим відео з масштабного концерту в Сумах

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських, яка стала зірковим детективом у другому сезоні шоу "Маска", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася в соцмережі дивовижним відео зі свого концерту в Сумах, на який прийшли тисячі фанатів.

Судячи з ролика, концерт Насті став грандіозною подією - людей було дуже багато, і вони були в божевільному захваті, а виступала артистка, судячи з усього, просто неба. На сцену співачка вийшла в спокусливій сукні-боді, яка підкреслила всі принади її фігури, пишні кучері були розпущені, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до відео Каменських написала: "Суми, Підопригори, "Kvartal FEST" 20.08 💙. Нам з вами було дуже круто! Я запам'ятаю ці емоції надовго! Сподіваюся, і ви теж. Як вам трек, до речі? Напишіть в коментах". Користувачі тут же почали коментувати фото, ділячись враженнями від концерту і засинаючи зірку компліментам.

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