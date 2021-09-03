Стало відомо ім'я нового учасника шоу "Холостячка" зі співачкою Златою Огневич

Українців готують до виходу нового сезону шоу "Холостячка", передає Politeka.net. Чоловікам доведеться поборотися за серце зірки, про що та неодноразово попереджала.

Зараз глядачам поступово розкривають імена учасників. Так, 2 вересня стало відомо, що в проекті візьме участь 30-річний професійний каскадер Павло з Дніпра.

"Людина, якій не страшно практично нічого!",- йдеться в повідомленні, розміщеному в офіційній групі шоу.

На рахунку Павла відомі кінокартини, в яких він дублював героїв "Кріпосна", "Безславні кріпаки", "Червоний", "Shadow of War 2" (Warner Bros.), «Division 2» (Ubisoft) та інші. Вже двічі Павло знімався в Боллівуді.

Сам про себе каскадер каже, що його професія дуже рідкісна і небезпечна, адже доводиться робити багато трюків, на які не зважиться проста людина.

Чоловік спеціалізується на кінно-трюковій роботі, взаємодії з піротехнікою, стрільбою, вогнем, практикує єдиноборства і та інше.

"Я прийшов на проект заради Злати. Вона дуже приваблива жінка. Любить екстрим, непосидюча. Мені це подобається, тому що, я і сам такий", - каже Павло.

Нагадаємо, за серце Огневич на "Холостячці" побореться ресторатор з Лондона

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