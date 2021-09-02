Український продюсер і дружина Дмитра Монатіка Ірина поділилася стильним образом

Як пише Politeka.net, Ірина Монатік не так публічна, як Дмитро, але теж веде соціальні мережі. На Красуню підписані майже сто тисяч українців в Instagram, де дівчина регулярно робить публікації.

Цього разу Ірина вирішила показати образ, який вибрала для Тижня моди в Києві. Красуня одягла стильний піджак і штани, а образ доповнила каблуком.

"Ось і почався тиждень моди в Києві", - написала Ірина Монатік під публікацією.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Вау", "Іріша, я гріла вам місце", "Шик", "вогонь".

"Ukrainian Fashion Week "(Український тиждень моди, - прим. ред.) проходитиме в Києві з другого по п'яте вересня. Даний захід проводиться в Україні з 1997 року. На показі моди беруть участь десятки зарубіжних і українських дизайнерів.

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