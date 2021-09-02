Старша дочка Ольги Сумської Тоня Паперна поділилася новим образом, звернувшись до фанатів
Як пише Politeka.net, У Ольги Сумської є дві доньки-31-річна Тоня Паперна та 19-річна Ганна Борисюк. Тоня вирішила піти по стопах мами і стала актрисою. Красуня переїхала в Москву, де встигла вийти заміж, і зараз активно займається своєю кар'єрою. Не забуває Паперна і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових кадрах красуня була джинсах і кофтині. Дівчина сиділа на лавочці, розпустивши волосся. Тоня посміхалася і закрила очі від задоволення, показуючи розкішну шевелюру.
"А куди б ви зараз полетіли відпочивати. Ну ось уявімо, так?",- написала Тоня під фото.
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Фанати поставили понад 900 лайків і написали коментарі:
"Не лечу, але на машині в Татри їду в неділю. Давно не була у відпустці", " а мені подобається Англія) тільки я там ніколи не була))", "Франція та Італія", "Стамбул", "Туреччина".
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