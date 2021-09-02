Старша дочка Ольги Сумської Тоня Паперна поділилася новим образом, звернувшись до фанатів

Як пише Politeka.net, У Ольги Сумської є дві доньки-31-річна Тоня Паперна та 19-річна Ганна Борисюк. Тоня вирішила піти по стопах мами і стала актрисою. Красуня переїхала в Москву, де встигла вийти заміж, і зараз активно займається своєю кар'єрою. Не забуває Паперна і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах красуня була джинсах і кофтині. Дівчина сиділа на лавочці, розпустивши волосся. Тоня посміхалася і закрила очі від задоволення, показуючи розкішну шевелюру.

"А куди б ви зараз полетіли відпочивати. Ну ось уявімо, так?",- написала Тоня під фото.

Фанати поставили понад 900 лайків і написали коментарі:

"Не лечу, але на машині в Татри їду в неділю. Давно не була у відпустці", " а мені подобається Англія) тільки я там ніколи не була))", "Франція та Італія", "Стамбул", "Туреччина".

Нагадавши, дочка Сумської в "чоловічому" костюмі вразила зовнішністю на нових фото

А ще Politeka писала, що Сумська в день народження не стримала емоцій, звернувшись до найдорожчої людини

Також Politeka повідомляла, що дочка Сумської в маленькій чорній сукні хвалилася нескінченними ніжками



