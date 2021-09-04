Непередбачене сталося з Лесею Нікітюк, що її сильно спантеличило

33-річна ведуча, яку всі пам'ятають за такими шоу, як "Орел і решка", "Хто зверху?", "Хто проти блондинок?" та іншими влаштувала "хвилинку" одкровень у своїх сторіз в Instagram, передає Politeka.net.

Леся розповіла про травми, які коли-небудь отримувала під час зйомок. Так, зараз вона лікує опіки на нозі від свічки, які отримала на зйомках серіалу, а колись їй взагалі довелося "покататися" на інвалідному кріслі після падіння з гори в Норвегії. Крім того, її кусали москіти за найм'якше місце, що закінчилося болючими уколами, і робили педикюр в Набімії, знявши лак разом зі шкірою.

Також Нікітюк згадала про травму, яку отримала на першому ефірі шоу "Танці з зірками" в 2018 році. Тоді пара Лесі та хореографа Максима Єжова отримала 18 балів від суддів. Члени журі були не в захваті від танцю Лесі, зате саме її номер став найбільш популярним на ютуб-каналі проекту. Пізніше з'ясувалося, що ведуча пошкодила тоді лікоть і відразу після оголошення результатів поїхала в травмпункт, де їй зробили рентген. Лікар діагностував забій і прописав три дні ходити в пов'язці.

Леся поділилася архівним кадром, як Єжов тримає її, поранену, на руках, але щось пішло не за планом.

"Я не розумію, чому Instagram-суспільство видалило моє фото в сторіз, де я розповідаю про травму руки на "Танцях з зірками"... я на руках у Макса Єжова. Можливо, вони подумали, що якщо він афроамериканець, то образив мене і я це виставляю?.."

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