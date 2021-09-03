Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з фанатами світлинами з другом

Як пише Politeka.net, 33-річна популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яку всі знають як ведучу шоу "Орел і Решка", "Хто зверху", часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя. У своєму Instagram телеведуча часто публікує різні фото та відео, а також публікує stories. Цього разу Нікітюк оприлюднила красиву світлину зі своїм другом.

"З коханим другом", - написала Леся.

Окрім цього, Нікітюк також похвалилася шикарною каблучкою у формі пантери. Схожий перстень мав і її друг.

Пізніше телеведуча також вирішила приміряти перстень товариша та одягнула його на безіменний палець.

"Було Ваше, стало Наше) Пантерна метаморфоза", - пожартувала Нікітюк.

Рaніше Politeka писaлa, що засмучену Нікітюк "припечатали" після дефіле у відвертих купальниках: "Леся, хто б плакав...".

Нагадаємо, що Нікітюк засікла чоловіка Дорофєєвої Дантеса за кермом шикарного авто: "Лимонний цар".

A ще Politeka повідомлялa, що Леся Нікітюк показала свою зовнішність без фільтрів: "Скільки монстрів ожило у мене на обличчі".