Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з фанатами світлинами з другом
Як пише Politeka.net, 33-річна популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яку всі знають як ведучу шоу "Орел і Решка", "Хто зверху", часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя. У своєму Instagram телеведуча часто публікує різні фото та відео, а також публікує stories. Цього разу Нікітюк оприлюднила красиву світлину зі своїм другом.
"З коханим другом", - написала Леся.
Окрім цього, Нікітюк також похвалилася шикарною каблучкою у формі пантери. Схожий перстень мав і її друг.
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Пізніше телеведуча також вирішила приміряти перстень товариша та одягнула його на безіменний палець.
"Було Ваше, стало Наше) Пантерна метаморфоза", - пожартувала Нікітюк.
Рaніше Politeka писaлa, що засмучену Нікітюк "припечатали" після дефіле у відвертих купальниках: "Леся, хто б плакав...".
Нагадаємо, що Нікітюк засікла чоловіка Дорофєєвої Дантеса за кермом шикарного авто: "Лимонний цар".
A ще Politeka повідомлялa, що Леся Нікітюк показала свою зовнішність без фільтрів: "Скільки монстрів ожило у мене на обличчі".