Фанатам показали незвичайне фото Дана Балана в оточенні маленьких дітей

Як повідомляє Politeka.net, популярний Молдавський Виконавець Дан Балан, якому довгий час приписували бурхливий роман з українською співачкою Тіною Кароль, полюбився українським фанатам за свою чарівність, харизму і вокальний талант. У соцмережі Instagram є безліч фан-сторінок, присвячених артисту, де шанувальники обмінюються фото і новинами про кумира.

Так, нещодавно в одному з фан-акаунтів опублікували чарівне фото, на якому Дан Бадан зображений серед маленьких дітей. У коментарях припустили, що знімок був зроблений, коли Молдавський артист відвідував дитячий будинок з подарунками для його жителів. Як видно, Дан сидить поруч з маленькими дівчатками і уважно слухає, коли одна з них демонструє йому свою ляльку.

У підписі до фотографії написали: "Данчик і дітки... це так мило". Користувачі тут же почали коментувати фото, відзначаючи, що артисту пора вже заводити своїх дітей: "Буде прекрасним татом. Вже пора", "Це нова?", "А де це він був?", "Це, швидше за все, дитячий будинок", "Я пам'ятаю, коли він подарунки розбирав, то говорив, що солодощі дітям", "Дан з дітками просто мілашка. Вусатий нянь, діткам з такими дуже цікаво. Адже вони відчувають, де фальш, а де ні", "Дуже добрий!", "Так, пора радіти своїми дітками. Час іде", "Респект і повага за добрі справи".

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