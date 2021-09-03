Відома гумористка і актриса "Квартал 95" Олена Кравець заінтригувала своєю появою на шоу "Танці з зірками"

Як передає Politeka.net, Олена Кравець є відомою українською гумористкою та актрисою. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Вечірній Квартал", де грає з 2005-го року. Як відомо, в 2018-му році Олена створила проект "Жіночий квартал" і його очолила. Артистка активно веде соціальні мережі і ділиться з фанатами моментами з життя.

Цього разу Олена Кравець опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку гумористка з актрисами з "жіночого кварталу". Серед них і учасниця нового сезону шоу" Танці з зірками " Анастасія Оруджова.

"Мої Птахи. Моя зграя ... 🕊

Прийшли підтримати ту з нас, кому в неділю належить новий політ в @tanci1plus1...)) дочекайтеся...)

@zhenskiykvartal_official", підписала публікацію Олена Кравець.

Нагадаємо, що нещодавно Олена Кравець отримала травму. Вона зламала ногу, в результаті чого змушена була ходити в гіпсі. Як зізналася актриса, вона заплуталася у власних широких штанях і боляче вдарилася п'ятою об одвірок.

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