Актриса Катерина Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", показала, як відчуває себе на міцність

Як пише Politeka.net, любителька розтяжок і спорту Катерина Нікітіна стала популярною українською актрисою, виступаючи в "Жіночому кварталі". Красуня активно веде Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових кадрах Катерина вирішила показати, який челлендж знайшла в Тіктоку. Як виявилося, потрібно випробувати на міцність свої сідниці. Дівчина в блузі і шортиках присіла, напружуючи м'язи в одній позиції.

"Вирішила І я перевірити. Взагалі добре милуюся собою. Перевіряю позицію ніг. Вона, пішла напряженка-потіють руки. Випендрююся, типу не складно, поправляю зачіску. Дихання стало глибше. Дивлюся з надією на телефон. Трохи молюся господу Богу. Починаю глибоко дихати в надії, що допоможе. Ой, ну що? Все вже? Ні?! Шкода. Даааа", - написала у відео Нікітіна.

"Люблю ТТ за подібні челенджі

Давай зі мною!?

Як думаєте? Скільки сек. сидіти?

Чекаю ваші варіанти.

А краще, Перевір себе і напиши зміг ти чи ні", - написала в публікації Катя.

Фанати подивилися понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"В армії такий челендж через день"," Ооо, треба спробувати", " хвилина?", "А хіба спину треба не прямо тримати?".

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