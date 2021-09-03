Гуморист Олександр Еллерт, який переміг у першому сезоні шоу "Холостячка", опублікував цікаву світлину

Як пише Politeka.net, український комік та шоумен Олександр Еллерт, який народився в селищі Жигалово, що в Східному Сибірі, провів дитинство та юність у місті Харцизьк в Донецькій області. Згодом Еллерт перебрався до Києва, де отримав роботу сценариста у "Квартал 95". Однак популярним гуморист став після перемоги в реаліті-шоу "Холостячка". Після проєкту Еллерт деякий час зустрічався із героїнею шоу акторкою Ксенією Мішиною. Пара часто з’являлася на людях разом та навіть жила разом, однак Мішина та Еллерт оголосили про розрив.

Нещодавно у мережі почали ширитися чутки про примирення пари, їх бачили разом на весіллі та й самі герої "Холостячки" слухів не спростовують. У своєму Instagram Еллерт опублікував цікаве чорно-біле фото та написав пост.

"3 вересня - день ... (який? Накидайте варіантів). Мені здається, якщо 364 виконавця напишуть пісню про якусь дату, то уявляєте який музичний календар у нас з’явиться🤩 Ще є пісні з датами? 🤔", - написав Еллерт, маючи на увазі легендарну пісню Михайла Шуфутинського "3 сентября".

У коментарях шанувальники зіркової пари Еллерта та Мішиної одразу ж почали жартувати про їхнє примирення та коментувати фото Олександра.

" Ви схожі на одягненого Атланта, трохи під градусом) 😂)😂", "День вашого примирення з Ксю", " Перша вечірка холостячки?😮", " Як же ви дістали, то сваритеся то миритися, то знову ти в блоці у Ксюші. Не відносини, а якась токсичність дика", " Фото клас, ох і вигадник ти Елерт🔥🔥🔥🔥🔥", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що колишній обранець "Холостячки" Еллерт насмішив видом на нових фото: "З Мішиною вийшов...".

Нагадаємо, що Мішина прийшла на лінійку до сина в мікро-топі і показала животик, Еллерт не змовчав: "Ганьба".

A ще Politeka повідомлялa, що Ксенія Мішина показала, в якій квартирі і з ким живе після розриву з Еллертом: панорамні вікна і свічки.