Вже кілька років телеведучі Леся Нікітюк і Сергій Притула працюють разом на шоу "Хто зверху?", де нерідко потрапляють у курйозні ситуації

Шоу "Хто зверху?" виходить на телеекрани з 2014 року, пише Politeka.net. За ці роки в передачі змінювалися телеведучі, але вже кілька років програму ведуть Леся Нікітюк і Сергій Притула.

На шоу обидва ведучих виступають за команди дівчат і хлопців, і намагаються довести, хто з них краще.

Нерідко на проекті виникають курйозні ситуації, а телеведучі часто стають їх причиною.

Так, у новому випуску користувачі мережі помітили цікавий момент: коли Притула проходив повз Нікітюк, він опустив руку під стіл, ніби доторкнувшись до своєї колеги.

При цьому Леся не подала вигляд.

Дана ситуація і шоу з конкурсами в цілому викликало бурхливу реакцію в мережі.

"Я одна помітила, як Притула доторкнувся до п'ятої точки Лесі?", "Цікаво, а чоловіки поміняють колесо за 90 секунд? Хто придумує завдання для цього конкурсу? Невже Сергій і Леся самі? Тоді Лесі потрібна допомога в цьому питанні", " помітили на 34.33 як Притула ззаду до Лесі пристає рукою. ))) ", "Чудові команди! Добре порадували! Спасибі;)", " у цьому випуску, Леся тупить, прикро якось, вона навіть не намагається виграти 😔❤️".

Раніше Politeka писала, що Нікітюк в компанії чоловіка похвалилася ефектним кільцем на безіменному пальці

Нагадаємо, що Нікітюк в екстра-міні та ботфортах вразила виглядом

A ще Politeka повідомляла, що засмучену Нікітюк" припечатали " після дефіле у відвертих купальниках