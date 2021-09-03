Відома українська співачка Камалія, яку вважають найбагатшою в Україні, анонсувала вихід нової пісні

Як пише Politeka.net, 44-річна заслужена артистка України Наталія Шмаренкова, яка зробила успішну кар’єру під псевдонімом Камалія, у 2003 році вийшла заміж за пакистанського мільярдера Мохаммада Захура. У вересні 2013 року у подружжя народилася двійня – доньки Арабелла та Мірабелла.

У своєму Instagram співачка часто публікує світлини із чоловіком та доньками, а також розповідає про особисте та професійне життя. Цього разу Камалія анонсувала вихід її нової пісні "You Gimme Lovin’"!.

"Вже зовсім скоро відбудеться світова прем'єра "You Gimme Lovin '"!", - написала найбагатша співачка України.

У коментарях шанувальники написали, що дуже чекають на прем’єру та зробили Камалії компліменти.

"Ну дуже красива!!!!! ❤️🔥", "Дуже красиво!!!!", " Чекаю❤️", "Чекаємо прем’єру ❤️", - написали в коментарях.

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