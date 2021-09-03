Популярний артист Віталій Козловський після втрати батька заговорив про зміни

Як передає Politeka.net, Віталій Козловський є відомим українським співаком. Він прославився ще в 2003-му році, коли переміг на телепроєкті "Шанс". Весь цей час співак веде сольну кар'єру. Як відомо, нещодавно у артиста в сім'ї сталася трагедія, у нього помер батько. Про це він розповідав у соціальних мережах.

Цього разу артист поділився новими фотографіями на своїй сторінці в Instagram. На першому знімку Віталій В чорній сорочці, одягненій під піджак з кольоровими розводами позує перед камерою.

"Без змін не буде змін", - заявив співак у себе на сторінці в Instagram.

На другому знімку артист показує, що з'явився на обкладинці видання, де розповів про свого батька.

Шанувальниці завалили артистка приємними словами в коментарях: "Ух, красень", "Логіка логічна", "Яке красиве фото, як завжди", "Не стоїмо на місці кожен день змінюємося".

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