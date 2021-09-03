Учасник "Танців з зірками" Дмитро Каднай показав фанатам свій образ для першого ефіру

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Дмитро Каднай став учасником нового сезону шоу "Танці з зірками". У своєму мікроблозі в Instagram красень поділився з шанувальниками своїм образом до першого ефіру шоу, прем'єра якого відбудеться вже цієї неділі, 5 вересня.

На нових фотографіях Дмитро зображений у цікавій тьмяній локації. Перед камерою він з'явився в стильному темному костюмі з цікавим візерунком, під піджаком якого видно прозору майку-сітку. Доповнює образ незвичайна брошка на комірі у формі великої квітки червоної троянди.

У підписі до фотографій Каднай написав: "Презентація нового сезону "Танців з зірками" @tanci1plus1 @zavaduk. Неймовірний вечір, неймовірні емоції! Вже цієї неділі перший прямий ефір! Ви знаєте, кого підтримувати". Користувачі тут же почали коментувати яскраві фото зоряного красеня: "Підтримуємо наших", "Фредді Мерк'юрі живий", "Гарного дня вам бажаю. Фото класні", "У вас така красива брошка, феєричний образ", "Прекрасний стиль, талант, все у вогні, молодець", "Шикарний як завжди! Удачі тобі і вперед до перемоги!", "Хотіла додати про Мерк'юрі, але випередили".

Нагадаємо, Горбунов оголосив імена всіх партнерів зіркових учасників "Танців з зірками": чи буде Дмитро Дікусар.

Як повідомляла Politeka, Новий сезон "Танці з зірками", розсекречені імена всіх учасників: "Заради такого тепер подивлюся".

Також Politeka писала, що Солістка KAZKA показала, як розслабляється після виснажливих репетицій на "Танцях з зірками": "Я приїхала на...".