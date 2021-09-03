Українська співачка Юлія Саніна з The Hardkiss показала новий образ, вразивши українців
Як пише Politeka.net, Юлія Саніна з The Hardkiss стала популярною українською артисткою. Група нещодавно випустила кліп на пісню "7 вітрів", який зараз знаходиться на 8-й позиції серед музичних відео в Ютуб. Красуня також активно веде блог в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових фото Юлія здалася в чорній сукні з прозорими частинами. Як можна помітити, дівчина вирішила приміряти собі чубок. Саніна опублікувала кілька фото, демонструючи свою фігуру.
Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Шпінгалети-це просто подвійне полум'я", "ваші зразки як окремий вид мистецтва", "вмираю, як красиво"," Ух, Юля, як іскра"," Ну Занадто красива"," дуже йде цей образ"," неймовірно красива"," як завжди вогонь", " Жива під це образ виглядала на сцені, звичайно, мега бомбічно!", "Тут трохи на співачку Альошу схожа ;)".
Нагадаємо, Саніна з The Hardkiss разом з чоловіком-красенем спантеличила українців
А ще Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss в шортах з бахромою затьмарила колег по сцені
Також Politeka повідомляла, що Юлія Саніна в прозорій блузці підкорила новим кліпом і зухвалим образом